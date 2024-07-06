Çocuklara spor dalı seçerken fiziksel uygunluğa dikkat edin

Yaz tatilinin başlamasıyla beraber, özellikle çalışan veliler, çocukları için yaz okulu mesaisine başladı. Yüzme, jimnastik, bale gibi çeşitli spor dallarının ağırlıkta olduğu yaz okullarına başvurmadan önce uzmanların uyarılarına başvurmak gerekiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ela Tarakçıoğlu, "Spora ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olur diye düşünülüyor ama bu her çocuk için geçerli değil. Çocuğun vücudunun da fiziksel uygunluğunun da buna müsaade ediyor olması lazım. Çocuğu esnek diye jimnastiğe, skolyozu var diye yüzmeye göndermek çok riskli. Çocuk doğduğu andan itibaren motor becerileri ve mental gelişim süreci dikkate alınarak bir fiziksel aktivite programına dahil edilmeli. Çocuk aktivite amaçlı baleye gidebilir ama profesyonel bir noktaya gelmesini beklemek her çocuk için doğru değil. Örneğin pateni günde 1-2 saat yapabilir. Ama eğer ortopedik bir problem varsa, tedavi edilmeden uzun süre paten kaymamalı" diye konuştu. DHA