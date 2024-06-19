Çocuklara zarar veren içerikler mercek altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini açıkladı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden koruduklarını vurgulayan Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız bir konumda bulunduğunun altını çizen Göktaş, "Bakanlık olarak çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz " ifadelerini kullandı. Göktaş, "Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde görevini sürdürüyor" dedi.