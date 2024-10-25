Çocuklarda el ayak hastalığında artış var

Ailelerin ve çocukları özellikle hijyen konusuna dikkat etmeleri konusunda uyaran Akcan, "El ayak hastalığı insandan insana direkt temasla, solunum yolundan damlacıkla, eller yoluyla bulaşabilir. Sık sık elleri yıkamak, hasta kişilerin eşyalarını kullanmaktan kaçınmak, enfekte olmuş kişilerle yakın temasta bulunmamaya dikkat etmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için hijyenik önlemleri uygulamak oldukça önemli. El ayak hastalığı, daha çok çocuk yaş grubunu etkilese de ailenin diğer bireylerine de bulaşabiliyor" dedi.

Özellikle çocuklarda kendisini gösteren el ayak hastalığı nedeniyle son dönemlerde hastanelerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzmanlar okullarında açılması ile birlikte ailelerin ve çocukların özellikle hijyen konusunda dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL YETİŞKİNLERE DE BULAŞABİLİYOR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, hastalığın halsizlik, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle ortaya çıktığını söyledi. Doç. Dr. Akcan, "Koksaki A16 ve enterovirüs 71 virüslerinin neden olduğu el ayak ağız hastalığı, özellikle çocuklarda yaygınlaştı. Hastalık el, ayak ve ağızda döküntü ile kendini gösteriyor. El ayak hastalığı, daha çok çocuk yaş grubunu etkilese de ailenin diğer bireylerine de yani yetişkinlere de bulaşabiliyor. Ayrıca el ve ayaklarda ağrılı yaralara yol açan enfeksiyonu erişkinler de geçirebilir" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BU HASTALIĞI DA ETKİLEDİ

Hastalığın daha önceki yıllarda Yaz ve sonbahar aylarında daha sık göründüğünü ancak iklimlerin değişmesi ile artık kış aylarında oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Bu hastalık geçmişte yaz ve sonbahar dönemlerinde daha sık ortaya çıksa da mevsimlerin yer değiştirmesi ile artık kış aylarına girerken oluşmaya başladı. Bu hastalık insandan insana direkt temasla, solunum yolundan damlacıkla, eller yoluyla bulaşabiliyor. Hastalıktan korunmak için sık sık elleri yıkamak, hasta kişilerin eşyalarını kullanmaktan kaçınmak, enfekte olmuş kişilerle yakın temasta bulunmamaya dikkat etmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için hijyenik önlemleri uygulamak oldukça önemli. Bu kurallara uymak hastalık riskini azaltabilir. Hasta olan çocukların kreş veya okula göndermeden evde istirahat etmesi daha uygun olur" diye konuştu.