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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Çocuklarda vaka sayısı Omicron ile yüzde 100 arttı

DHA
Çocuklarda vaka sayısı Omicron ile yüzde 100 arttı
Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs vakalarındaki artış, çocuk vakalara da yansıdı. Hastalık nedeniyle hastanelere başvuran çocuk sayısında artış yaşandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde de Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında yüzde 100 oranında artış oldu. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Omicron döneminde tüm toplumda olduğu gibi çocuk yaş grubunda pozitif sayısı arttı. Servislerde de doluluk anlamında 3 ay önceye göre yüzde 100'e kadar artış olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarda kronik rahatsızlığı olanlarda sorun yaratabiliyor" dedi.

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Çocuklarda vaka sayısı Omicron ile yüzde 100 arttı
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