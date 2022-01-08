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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Çocuklardaki PCR testlerinin yüzde 75’inde Omicron çıktı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Çocuklardaki PCR testlerinin yüzde 75’inde Omicron çıktı
OMICRON varyantının daha bulaşıcı olması son haftalarda vaka sayılarını 70 bine dayandırdı. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da Kovid-19 arttı. Buna bir de mevsimsel grip influenza eklendi. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. F. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Şu anda hastanemizde yapılan PCR testlerinin yüzde 75'inde Omicron, geri kalan kısmında ise Delta varyantı görülüyor. Omicron öne geçti ve bunun belirtileri Delta'ya göre daha hafif, genelde sadece nezle gibi geçiriliyor" dedi. İşte Dr. Gündoğdu'nun çocukları korumak için önerileri:
Çocuklara 12 yaşını geçer geçmez e-nabızda tanımlandığı zaman aşı yaptırmalı. Çocuklarda BioNTech tercih edilmeli, çünkü dünyada en çok denenen ve etkin olduğu saptanarak ülkemizde uygulanan aşı bu.
Okulda maske ve mesafeye, sınıfların ve okulun havalandırılmasına dikkat etmek gerek. Evde odalar havalandırılmalı.

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Çocuklardaki PCR testlerinin yüzde 75’inde Omicron çıktı
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