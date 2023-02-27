Çocuklardan vefa

Konya'ya gelen 35 binden fazla depremzedenin büyük çoğunluğu yurtlara yerleştirildi. Mesnevi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede çocuklar için de oyun alanları, kreş, kütüphane gibi aktivite alanları hayata geçirildi. Psikolog Ali Can Cengiz, çocuklar başta olmak üzere ailelerle de yakından ilgileniyor. Depremzede Benay, yurdun isminin baş harflerinden akrostiş yaparak yazdığı şiiri Cengiz'e hediye ederken, başka bir minik "Bütün yardımlarınız için teşekkür ederiz" yazılı resmi hediye etti. Cengiz, "Kendileri küçük ama vefaları çok büyük" dedi.