Çocukları darp ederek cep telefonlarını gasp ettiler

Adana'da parkta oturup sohbet eden 16 yaşındaki B.K.B. ile aynı yaştaki B.Ç., yanlarına gelip cep telefonlarını isteyen; başında kapüşon, yüzünde de cerrahi maske olan iki kişiye olumsuz yanıt verince kabusu yaşadı. İki çocuğa yumruk atıp darp eden zanlılar daha sonra telefonlarını da zorla alıp kaçtı. Bölgedeki güvenlik kameralarından iz süren polis, her iki zanlıyı da kıskıvrak yakaladı; şüphelilerin üzerinden çıkan telefonlar da sahibine teslim edildi.

DÖVÜP GASP ETTİLER

Olay, 13 Ocak'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; parkta oturup sohbet eden B.K.B. ve B.Ç.'nin yanına gelen; başlarında kapüşon, yüzlerinde cerrahi maske olan iki kişi, önce çocuklardan cep telefonlarını istedi, olumsuz yanıt alınca da B.K.C. ve B.Ç.'yi yumruklayıp darp etti. Çocukların elindeki telefonları alan saldırganlar, sonrasında koşarak bölgeden uzaklaştı.