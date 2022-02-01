Çocukları darp ederek cep telefonlarını gasp ettiler

Adana'da parkta oturup sohbet eden 16 yaşındaki B.K.B. ile aynı yaştaki B.Ç., yanlarına gelip cep telefonlarını isteyen; başında kapüşon, yüzünde de cerrahi maske olan iki kişiye olumsuz yanıt verince kabusu yaşadı. İki çocuğa yumruk atıp darp eden zanlılar daha sonra telefonlarını da zorla alıp kaçtı. Bölgedeki güvenlik kameralarından iz süren polis, her iki zanlıyı da kıskıvrak yakaladı; şüphelilerin üzerinden çıkan telefonlar da sahibine teslim edildi.
DÖVÜP GASP ETTİLER
Olay, 13 Ocak'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; parkta oturup sohbet eden B.K.B. ve B.Ç.'nin yanına gelen; başlarında kapüşon, yüzlerinde cerrahi maske olan iki kişi, önce çocuklardan cep telefonlarını istedi, olumsuz yanıt alınca da B.K.C. ve B.Ç.'yi yumruklayıp darp etti. Çocukların elindeki telefonları alan saldırganlar, sonrasında koşarak bölgeden uzaklaştı.
KAMERADAN İZ SÜRDÜLER
İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerin izini süren polisin çabası sonuç verdi; saldırganların da Berat E. (22) ile arkadaşı Nihat Y. (26) olduğu tespit edildi. Her iki şüphelinin, saklandığı evi tespit eden ekipler, söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyerek şüphelileri yakaladı.
BİZ KİMSEYİ DÖVMEDİK
Gözaltına alınan zanlıların, yapılan üst aramalarında da çocukları döverek aldıkları cep telefonları çıktı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Berat E. ve Nihat Y., haklarındaki suçlamaları kabul etmedi; "Biz kimseyi dövmedik; dövmediğimiz gibi de kimsenin cep telefonunu gasp etmedik" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, telefonlar da sahiplerine teslim edildi.