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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:44 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:46

Çocukları devlete vermek istedi, 700 bin liralık evi çıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çocukları devlete vermek istedi, 700 bin liralık evi çıktı

Gaziantep’te maddi sorunlar nedeniyle bakamadığı için 3 çocuğunu devlet korumasına vermek istediğini yazan adamın 700 bin lira değerinde 3+1 evi olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te asgari ücretli ve kiralık evde oturduğu için 3 çocuğuna bakamadığını ve çocukları devlet korumasına vermek istediğini açıkladığı bir mektupla gündeme gelen şahsın 700 bin lira değerinde evi olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan A.K adlı kişi sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Gaziantep Valiliğine hitaben yazdığı dilekçede asgari ücretle çalıştığı ve 3 çocuğuna bakamadığı için devlet korumasına vermek istediği bildirdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen yetkililerin yaptığı araştırma A.K'nin 700 bin lira değerinde 3+1 evi olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada şahsın eşinin olaydan haberi olmadığı öğrenilirken, A.K. ise şans oyunlarında yüklü miktarda para kaybedip borçlandığını iddia etti.

Konuyla ilgili olarak Şahinbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında A.K. isimli bir vatandaşın Gaziantep Valiliği'ne bir mektup göndererek çocuklarına bakamadığını söyleyip, çocuklarının devlet korumasına alınmasını istediğine dair bilgilere yer verilmektedir. Kaymakamımız, Sosyal Hizmet Merkezimiz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı idari amirlerimiz tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde konuyla ilgili bir inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde A.K ve ailesinin kendilerine ait 3+1 ev sahibi olduğu ve evde eşya eksiklerinin bulunmadığı, A.K'nin sigortalı olarak bir işyerinde çalıştığı anlaşılmıştır. A.K'nin eşi E.K, mektuptan haberi olmadığını ve her hangi bir talepleri bulunmadığını beyan etmiştir. AK'nin fevri davranışlarının bulunduğunun tespiti üzerine çocukların bu süreçte zarar görmemesi için Kaymakamlığımız tarafından takip edilecek, çocukların eğitim gibi ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır" denildi.

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Çocukları devlete vermek istedi, 700 bin liralık evi çıktı
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