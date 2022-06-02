Çocukları dilenmeye nineleri alıştırmış!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde zorla dilendiği ortaya çıkan küçük çocuğun sözleri herkesi şaşırtırken, çocukları dilenciliğeninelerinin alıştırdığı ortaya çıktı.Vatandaşların duygularını sömürmek için cami önleri, karayolları ve trafik ışıklarıyla şehir merkezinin yoğun olduğu bölgeleri mesken tutan dilencilere Zabıta ekipleri göz açtırmıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Rutin olarak yapılan kontrollerde ve operasyonlarda ise ilginç hayat hikâyeleri de ortaya çıktı. Dilendirilen küçük bir çocuğun hikâyesi ise ebeveynliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"CEBİMİZ YOK PARALARI ABLAMIZ ALIYOR"

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlarla birlikte yapılan dilenci operasyonunda Zabıta Karakolu'na götürülen minik çocuğunsözleri duyanları da şaşırttı. Annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyleyen minik kız, kendilerini dilenciliğe ninelerinin alıştırdığını kaydetti. Düzce'ye Tekirdağ ve sonrasında Adapazarı'ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, " Biz bu işi önceden bilmiyorduk ninem bize öğretti" dedi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri okulda eğitimlerine devam etmesi gereken çocukların ailelerine ulaşmak için harekete geçti.