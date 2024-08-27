Çocukları güneş panellerinden uzak tutun

Bursa Mustafakemalpaşa'da 9 yaşındaki kız çocuğu, kardeşiyle evlerinin çatısında bulunan güneş panelinde oyun oynadıkları sırada camın kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla yandı. Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edilen ve durumu ciddi olan çocuk, hemen yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 45 gün kalan hasta, 3 aylık başarılı tedavinin ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi.Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, güneş panellerinin oyun alanı gibi kullanılmasından kaynaklanan tehlikeye dikkati çekerek, "Bu durum bu tarz vakaları da artırmaktadır. Bu yanıklar oldukça ciddi yanıklar. Hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Bu süreç de epey sancılı. Tastalarımız, sağlıkla taburcu olabiliyor. Ama izler kalabiliyor. Ailelerimizden, çocukların güneş panelinde kaymalarını, o çevrede oyun oynamalarını veya güneş panelinden olan suya kolaylıkla ulaşabilmelerini önlemelerini istiyorum" dedi. İHA