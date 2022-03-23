Çocukları için eylem yapan aile sayısı 29’a yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 49'uncu haftayı geride bıraktı.

2014 yılında 22 yaşındayken evinden kandırılarak dağa kaçırılan ve 8 yıldır haber alamadığı kızı Dilber Doğan (30) için eyleme katılan anne Refika Doğan ile birlikte ailelerin sayısı 29'a yükseldi.

2014 yılında Bursa'da çalıştığı sırada kandırılarak dağa kaçırıldığı oğlu Ersin için eylemini sürdüren annen Ayten Koçhan, "Bizler evlatlarımızı için eylemimizi sürdüreceğiz. Bir tane çocuğumuz dağda kalana kadar devam edeceğiz. Bizler evlatlarımızın derdi içerisindeyken, onlar nevruz kutluyorlar, şenlik düzenliyorlar. Bizim ciğerimiz yanıyor. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz. HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim sırtımızdan çocuklarımızı kullanmasınlar" dedi.

2014 yılından beri haber alamadığı oğlu Yusuf için eylemini sürdüren baba Mehmet Zeki Budak ise, "49'uncu haftamızda, 29 aile olduk. Bizler burada gözyaşı dökerken, acı çekerken PKK, HDP nevruz bayramı kutlamaları yapıyor. Bizler burada çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımız gelmeyen kadar bizler buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik ve Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşın Tatoğlu, HDP il binası önünde çocukları için eylem yapan aileleri ziyaret ederek, destek oldu. Ailelerin her zaman yanında destekçisi olduklarını belirten Akile Çevik, anneleri gittikleri her yerde destekleyeceklerinin vurgusunu yaptı.