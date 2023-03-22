İki yıl önce eşi tarafından terk edilip, meme kanserine yakalanan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Karakaş'ın hasta yatağında son kez çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Daha önce "Çocuklarımı görmeden ölmek istemiyorum" diyen Karataş'ı evinde ziyaret ederek sesini duyuran SABAH'ın haberinden sonra anne ve çocukları hastane odasında buluşmuşlardı. İstanbul-Esenyurt'ta yaşayan kanser hastası Züleyha Karakaş, hasta yatağında son kez çocuklarıyla buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ağır kanser hastası Züleyha Karakaş hastalığın son günlerinde çocuklarına bakamadığı için çocukları devlet korumasına alınmıştı.

SABAH'ın evinde ziyaret ettiği Karataş, tüm isteğinin Devlet Sevgi Evi'ndeki 9 yaşındaki oğlu Furkan Enes ve 11 yaşındaki kızını son kez görmek olduğunu dile getirmişti. SABAH'ın haberinin ardından Esenyurt Samyeli Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanı Bahattin Demir, İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü degerekli izinlerin alınmasından sonra anne ve çocuklarını hastane odasında buluşturmuştu