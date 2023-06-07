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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Çocukları istismar edip görüntülerini sattılar

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda çocukların istismar edildiği görüntüleri sattığı veya satın aldığı belirlenen 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Emir SOMER Emir SOMER
Çocukları istismar edip görüntülerini sattılar
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturmada



Telegram adlı mesajlaşma programı üzerinden 'Ahlaksız Grup', 'House Of G*vats' ve 'VIP Gizli Çekim' gibi müstehcen isimlerle kurdukları gruplarda çocukların istismar edildiği müstehcen video ve fotoğrafları satan veya satın alan kişileri belirledi. 30 şüpheli, İstanbul, Kütahya ve Bursa'da polisin yaptığı eşzamanlı baskınlarla yakalandı. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyal ve suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu.

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Çocukları istismar edip görüntülerini sattılar
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