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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:49

Çocukları kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı

Mersin’de çocukları kandırıp dağa kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelenin en son 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dağa kaçırdığı tespit edilirken, aile çocuklarına seslenerek, "Geri dön" çağrısı yaptı.

İHA
Çocukları kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde HDP Toroslar ilçe başkan olarak görev yapan ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi olan M.İ.'nin, 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanarak kandırdığı ve örgütün kırsal alanına götürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yöntemlerini kullanarak mesajlaşma yoluyla yaşı küçük çocukları ve gençleri kandırarak örgütün kırsal alanına götürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SENİ BEKLİYORUZ"
4 gün önce 15 yaşındaki kızları kaçırılarak dağa götürülen anne Ş.K, "Rojin kızım neredesin geri gel, hastasın,15 yaşındasın. Astım hastasısın, kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi.

Baba İ.K. ise kızının daha 15 yaşında olduğunu belirterek, "Astım hastası olduğu için günde 2-3 kere makineye bağlanıyor. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gündür kızım yok. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım küçüktür, hastadır. Benim kızımın hayalleri vardı. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızdadır. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çocukları kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı
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