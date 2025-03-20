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Giriş Tarihi: 21.3.2025

Çocukları korumak için ‘ÇODES’ kurulsun

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Çocukları korumak için ‘ÇODES’ kurulsun
Çocuklara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuların ele alınması için son kez toplandı. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu, raporu mayısın son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladıklarını, dijital medya konusuna geniş yer ayıracaklarını söyledi. Milletvekilleri ise çocukların şiddetten, istismardan uzak durabilmesi için alınabilecek önerilerini sıraladı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, "Kadınlarla ilgili Kadın Destek Uygulaması (KADES) yapıldı. Çocuklar için de erken müdahale sistemi (ÇODES) oluşturulmalı. Bunun da suçu önleyebileceğini ve çocuklarımızı koruyabileceğini düşünüyorum. Çocuklar için özel psikolojik destek hattı kurulmalı. Sosyal medya üzerinden erken çağrı, 112 gibi. Sosyal medya kullanımı için yaş sınırlaması, ebeveyn kontrollü hesap uygulaması hayata geçmeli" dedi.

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Çocukları korumak için ‘ÇODES’ kurulsun
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