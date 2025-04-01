Çocukları korumak isterken katil oldu

Kırıkkale'de yaşayan 17 yaşındaki Taha V. ile arkadaşı Abdullah G., önceki akşam Millet Bulvarında yürürken, önlerini kesen Fatih Dündar (29) ve Batuhan Salar (20), yakınlarını arayacaklarını öne sürerek, telefonlarını istedi. Taha V. ise hattında yeterli kontörü olmadığını söyledi. Bu sözlere sinirlenen Fatih Dündar, "Nasıl yok" diyerek, Taha V.'nin gözüne birkaç yumruk attı. Çocuklar da koşarak kaçmaya başladı. Ancak peşlerinden koşan ikili, çocukları Zafer Caddesinde yakalayıp hırpalamaya başladı. Bu sırada olay yerinde olan ve Dündar'ı da daha önceden tanıyan Emin Celil Avcı (25), çocukları kurtarmak için müdahale etti. Fatih Dündar ise Avcı'ya bıçak çekti. Bunun üzerine Avcı da üzerinde taşıdığı döner bıçağını çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, ikiliyi gözaltına alıp karakola götürdü. Taha V.'nin arayıp durumu anlatması üzerine karakolun önüne gelen ağabeyi ağabeyi Ramazan V. (20) ise arkadaşını bekleyen Batuhan Salar'a saldırıp yumrukladı. Karakoldaki ifade işlemleri biten şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.Ardından gece saatlerinde Fatih Dündar'ı arayan Emin Celil Avcı, Öğretmen Rıza Elitok Parkına çağırdı. Emin Celil Avcı, arkadaşları İbrahim Malkoç, Osman Bozanbaşı, Semih Özkılıç, Salih Gündoğdu ve Ali Baltacı'yı yanına alırken, Fatih Dündar da Batuhan Salar, Hakan Salar ve Yusuf Akbay ile birlikte geldi. Burada iki taraf arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Avcı'nın grubundakilerden biri, pompalı tüfekle havaya üç el ateş etti. Avcı ise Fatih Dündar, Batuhan Salar, Hakan Salar ve Yusuf Akbay'ı, çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 4 genç hastaneye kaldırıldı. Ancak Yusuf Akbay, kurtarılamadı. Kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı.