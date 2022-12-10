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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Çocukları ses yapıyor diye komşusunu vurdu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Çocukları ses yapıyor diye komşusunu vurdu
Bursa'da önceki gün iki komşu arasında yaşanan kavgada, 30 yaşındaki İsmet Y., komşusu 24 yaşındaki Süleyman Ö.'yü silahla vurarak yaraladı. Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma yaşandı. İsmet Y., tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki silahı çıkarıp komşusu Süleyman Y.'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden 6 mermi ile kanlar içinde yere yığılan Süleyman Ö., eşinin çağırdığı ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı İsmet Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yaşanan kavganın çocuk gürültüsünden kaynaklandığı iddia edildi.

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Çocukları ses yapıyor diye komşusunu vurdu
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