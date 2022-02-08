Çocukları sevindirmek için Avrupa’dan Afrika’ya gitti

Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Mali'ye gelen Yıldırım Kuruoğlu, burada çocuk oyun alanları kuracak. Help Yetim İnsanı Yardım Organizasyonu başkanı Cahit Ataş'la birlikte çocukları sevindirmek için başkent Bamako'ya 300 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 nüfuslu Koba köyüne giden Kuruoğlu, burada köylülerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Köylü erkek, kadın ve çocuklar tarafından coşku ile karşılanan ekip köyde, çocuk park alanı, okul, mescid ve su kuyusunun temel atma törenine katıldı. Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan tören, yapılan konuşmalarla devam etti. Dualar ve zılgıtlarla vurulan ilk kazma ile sonrasında köylülerle bir araya gelen Help Yetim ekibi köylülerle bir süre sohbet ettiler.

Daha sonra köylüler tarafından ekibe hediye edilen canlı bir koyun inşaatın kazasız belasız bitmesi için kurban edilerek köylülere dağıtıldı.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Köylü çocuklara şeker dağıtarak onların sevincine ortak olan iş İnsanı Yıldırım Kuruoğlu, "Çok farklı duygular yaşıyorum. Küçüklüğümde gördüğüm ve bugüne kadar unutamadığım bir fotoğrafta yer alan Afrikalı çocuğun yüzünü güldürmek için kendime ahdetmiştim. Bugün bu hayalimi bu ahdimi yerine getirmek için buradayım. Buraya çocuklarımızın yüzünü güldürmek onları sevindirmek için oyun alanları ve çocuk parkı kuracağım. Bununla birlikte köylülerin en çok ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda okul olarak da kullanılacak olan bir cami ve su kuyusunu da yaptıracağım. Bugünleri gösteren Rabbime Hamdolsun. Ben de üç çocuk babasıyım çocuklarımın yüzünün gülmesini nasıl istiyorsam bu çocukların da yüzünün gülmesini istiyorum. Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş da, 15 yıldır Afrika'da İnsanı Yardım alanında çalıştığını ancak ilk defa bir hayırseverin çocuk parkı yaptırmak istediğine şahit olduğunu söyledi. Ataş, Mali'de ihtiyaç duyulan en ücra köşelerdeki ailelere daha yardım ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine bağışta bulunan Avrupa ve Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.