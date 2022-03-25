"Çocuklarım için 20 yıldır yaşadığım Kiev'den kaçtık"

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu'nda bir araya gelerek, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve saldırıları protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup Tepebaşı'nda gerçekleştirdikleri eylemde, savaş karşıtı sloganlar atıp, üzerinde, "Savaşa hayır, Savaş dursun, Ukrayna'ya yardım edin" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Beyoğlu ilçesinde Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme, 10'u Türk olmak üzere yaklaşık 75 Ukraynalı vatandaş katıldı.

Ukrayna bayrağı ile "savaşa hayır" ve "özgür Ukrayna" pankartları taşıyan grup, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi. Ukraynalı grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı ve "Slava Ukrani", "Dünya susma" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılar adına konuşan bir Ukraynalı, "Dünya hala savaş bize gelmedi diye mi düşünüyorsunuz? Eğer biterse bizim savaşımız sıra size de gelecek. Bugün Ukrayna, yarın kim? Sizin öz çocuğunuz ölmedi diye mi? Bu sizin çocuğunuz ya da bir tanıdığınız Ukraynalı da olabilir. Biz burada 'Dünya susma' demek için toplandık" dedi.

Ukrayna'da bir İnşaat firmasında çalışan ve 20 Yıldır Ukrayna'da aynı şirkette tercümanlık yapan Vira Sav ile evlenip iki çocuk sahibi olan Engin Sav'da Kiev'den kaçıp İstanbula geldikten sonra eyleme destek verdi. Ukraynalı eşi ve iki çocuğu ile eyleme katılan Engin Sav, "Ben 20 yıldır Kiev'de yaşıyorum Aynı şirkette tercümanlık yapan eşim Vira ile evlenip. 10 yaşındaki Aylin ile 12 yaşındaki Ali Kerim isimli iki çocuğumuz oldu. Mutlu bir hayat yaşıyorduk . Evimiz arabamız ve rahat bir yaşantımız vardı. Ta ki savaş başlayana kadar. 23 Şubat tarihinde çocuklar okula gidiyor, bizde çalışıyorduk. Gece saat 04.30 sıralarında bomba ve füzeler patlayana kadar. Vasikov şehrinde askeri alanı bombaladılar. 24 Şubat'tan itibaren savaş başladı. Hayatımız alt üst oldu. Çocuklar okula gidemedi. Her siren çaldığında evlerin bodrum katlarındaki sığınaklara kaçtık. Üç hafta boyunca uyku yüzü görmedik çocukların bisikolojisi bozulmaya başlamıştı. Çocukların can güvenliği için karlı ve soğuk bir havada tarladan bayırdan 12 saat boyunca kaçarak acı yaşadık. 58 saat araba kullanarak Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a kadar geldik. Kardeşimin evine sığındık" dedi.

Çocukları için ülkesini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Ukraynalı Vira Sav , "23 Şubat'a kadar savaş çıkacağına inanmamıştım. Çocuklar okullarına gidiyorlardı. 24 Şubat tarihinde patlamalar olunca okul ve sosyal hayat hepsi bitti. Bodrumda yaşamaya başladık. Her siren çaldığında hemen evden çıkıp bodruma koşuyorduk. Annem ve babam yaşlı olduğu için üç hafta bodrumda yaşadık. Fakat çocuklar olumsuz etkilenince Kiev'den ayrılmaya karar verdik. Çocuklar olmasaydı. Kesinlikle ülkemden ayrılmazdım. Anne ve babam bodrumda olumsuz şartlarda yaşıyorlar bir yandan da onları merak ediyorum. Şu anda kalbimin yarısı Ukrayna'da yarısı çocuklarımla sığındığım İstanbul'da. Savaş çok kötü ve yıkıcı. Şehirler ve köprüler yollar yıkıldı. Tüm akrabalarım ve dostlarım orada kaldı. Savaşın bir an önce bitmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.