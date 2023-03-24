’Çocuklarımı cennete gönderdim’ dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat Rüzgar'dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur ve Yunus Emre'yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı gözaltına aldı.
Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.