’Çocuklarımı cennete gönderdim’ dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı gözaltına aldı.

Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.