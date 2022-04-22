‘Çocuklarımın 23 Nisan kıyafetleri elimde kaldı’

İzmir Gaziemir'deki bir AVM'de bulunan restoranda yedikleri karnıyarık ve köftenin ardından rahatsızlanan 6 yaşındaki kızı Ece Melisa'yı kaybeden, 4 yaşındaki oğlu Ege'nin tedavisi ise hastanede süren Cihan Mercankaya (37), duygularını SABAH ile paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarıyla ve eşiyle çok farklı planları olduğunu söyleyen baba Mercankaya, "Çocuklarımı, 23 Nisan'da Antalya'ya götürecektim. Söz vermiştim. Bayram için de kıyafetler almıştım. Ama kısmet olmadı. Kızımı kaybettim. Ege ise yoğun bakımda ve o günden beri uyutuluyor. Kızımın ölümüne, oğlumun bu hale gelmesine sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.