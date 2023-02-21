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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Çocuklarımın üzerine siper oldum

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çocuklarımın üzerine siper oldum
Asrın felaketinden sağ olarak kurtulan aileler Trabzon'a getirilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi tesislerinde misafir ediliyor. Depreme Malatya'da yakalanan Ayşe Yolcu (40), "Eşim 8 yıl önce öldü. Çocuklarımla evimizin odasında birlikteydik. Namaz kılmak için uyanmıştım. O anda evimiz şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. 3 çocuğum da yer yatağında yatıyordu. Çocuklarıma bir şey olmasın diye onlara sarılarak siper oldum. Depremin şiddeti azalınca evden çıkıp kurtulduk" dedi. Gaziantep'teki oturdukları 3 katlı binanın zarar görmesi sonucu Trabzon'a gelen 16 kişilik Altun ailesi ise "Böyle bir felaket görmemiştik. 7.7 değil, 10'un üzerinde bir depremdi. 2. depremde hasarlı olan 3 katlı binamız çöktü. Bina içinde olsaydık ölmüştük" dedi.

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Çocuklarımın üzerine siper oldum
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