Çocuklarımın üzerine siper oldum

Asrın felaketinden sağ olarak kurtulan aileler Trabzon'a getirilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi tesislerinde misafir ediliyor. Depreme Malatya'da yakalanan Ayşe Yolcu (40), "Eşim 8 yıl önce öldü. Çocuklarımla evimizin odasında birlikteydik. Namaz kılmak için uyanmıştım. O anda evimiz şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. 3 çocuğum da yer yatağında yatıyordu. Çocuklarıma bir şey olmasın diye onlara sarılarak siper oldum. Depremin şiddeti azalınca evden çıkıp kurtulduk" dedi. Gaziantep'teki oturdukları 3 katlı binanın zarar görmesi sonucu Trabzon'a gelen 16 kişilik Altun ailesi ise "Böyle bir felaket görmemiştik. 7.7 değil, 10'un üzerinde bir depremdi. 2. depremde hasarlı olan 3 katlı binamız çöktü. Bina içinde olsaydık ölmüştük" dedi.