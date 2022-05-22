“Çocuklarımız elleri kalem tuttuğu sürece bizim çözmeyeceğimiz sorun yok”

Sabah saatlerinde Vali İlker Gündüzöz ile birlikte Varto'ya gelen İçişleri Bakan Yardımıcısı Mehmet Ersoy'u Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Abdulkadir Kütükçü, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök ve daire müdürleri karşıladı.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder'den ilçenin sorunlarını dinleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, ardından esnafı tek tek ziyaret ederek kahvehanede oturup vatandaşlarla sohbet etti.

Sokakta gördüğü çocuklarla da uzun süre sohbet eden Ersoy, "Çocukların ellerine silah değil kalem verip okutursanız, bu ülkede sorun kalmaz. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, güzel işler çıkarıyorlar. Bulanık Belediyesinin borcunun dışında hiçbir belediyemizin borcu yoktur. Varto Belediyesinin de borcu yoktur. Devletin de ekstradan verdiği para falan yoktur. Demek ki belediyeye gelen normal aylık periyodik ödeneklerle bu kadar iş yapılabiliyormuş." dedi.

"TERÖRÜN BEDELİNİ HERKES ÖDÜYOR"

Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele veriyoruz diyen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Neler çektik, neler yaşadık hepimiz biliyoruz. Terörden ne sadece bölge halkı çekti ne de kamu görevlileri çekti. Bunun bedelini ödemeyen hiç kimsemiz yoktur. 1992 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde tanıştık devlet görevlisi olarak. O zamanlarda elimizde cep telefonu yok, evimizde telefon yok. TRT'den başka kanal yok. Rahmetli anam ve babam, saat 19.00-20.00'de açar, 24.00-01.00'den sonra kapatırdı. Rahmetli anam ve babam hiçbir gece TRT'nin kapanış haberlerini izlemeden yatmazdı. 'Oğlumun ilçesinde bir şey oldu mu? İlçeye baskın oldu mu? Torunlarıma bir şey oldu mu?' Tek alacağı haber oydu. İşte haberlerde 'teröristler karakola baskın yaptı, taciz ateşi yaptı' haberleri dinlerler ve 'bu akşam Nazimiye'de bir şey yok' derler ve öyle yatarlardı." diye konuştu.

"BU UĞURDA SAÇLARIMIZ AĞARDI"

Kısa sürede terörden arındırılmış bölgelere onlarca eser kazandırdıklarının altını çizen Mehmet Ersoy konuşmasını şöyle tamamladı: "Bugüne kadar tüm kaynaklarımızı teröre harcamışız. Hepimizin saçları bu işlerin içerisinde ağardı. Sizler bölgede çektiniz bizler bölge dışında çektik. Polisi, jandarması, hemşiresi, doktoru ayrı, vatandaşı ayrı hepimiz bedel ödeyerek bu duruma geldik. Bugün artık elhamdülillah bu işin üstesinden geldik. Bundan sonraki enerjimizi daha çok ekonomi, daha çok ticari, daha çok tarım ve hayvancılık, daha çok madencilik, daha çok turizme ayırabileceğiz."