‘Çocuklarımıza bağışla’ diye yalvardı dinlemedi

Mehmet Ayata, bir yıl önce boşandığı Hayriye Alkutay’ı katletti. Kadının, “İki yaşındaki oğlumuz anne sütüyle besleniyor. Çocuklarımıza bağışla” diye yalvardığı ortaya çıktı
Bursa'dan Antalya'nın Döşemealtı ilçesine gelen 35 yaşındaki Mehmet Ayata, bir yıl önce boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı (32) iki çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Aynı olayda talihsiz kadının erkek kardeşleri Murat ve Aykut Emre Alkutay da yaralandı. Olay, önceki gece 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ konutlarında ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay, evde kardeşleri ve çocukları ile otururken Bursa'dan çocuklarını görmeye geldiği iddia edilen eski eşi Mehmet Ayata eve geldi. Evde çıkan tartışmada katil zanlısı Mehmet Ayata kurusıkıdan bozma silahını çekti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bu sırada Hayriye Alkutay'ın erkek kardeşleri Aykut Emre ve Murat Alkutay engel olmak için araya girdi. Ancak Mehmet Ayata önce eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldürdü, ardından da eski kayınbiraderlerini yaralayarak kaçtı. Olay sırasında Hayriye Alkutay'ın "Çocuklarımıza bağışla. 2 yaşındaki oğlumuz anne sütü ile besleniyor. Öldürme ne olur" diye yalvardığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Mehmet Ayata suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Kız kardeşlerini kurtarmak isterken yaralanan Aykut Emre ve Murat Alkutay kardeşlerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Acılı anne Kezban Alkutay, "Nasıl kıydın iki çocuğunun annesine. Torunlarım annesini sorarlarsa ben ne cevap vereceğim" diye ağıt yaktı. 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Hayriye Alkutay'ın Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi. Talihsiz kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi. Emniyette ifade veren katil zanlısı Mehmet Ayata'nın "Öğlen saatlerinde çocuklarımı gördüm. Akşam tekrar görmek istedim. Kayınbiraderlerim engel çıkarttı. Olay meydana geldi. Kendi kafama sıkacaktım yapamadım" dediği öğrenildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.