Çocukların aklı doğada

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, ülkedeki çocukların 4'te 3'ünden fazlasının doğada daha çok zaman geçirmek istediğini ortaya koydu. The Guardian'ın haberine göre, "National Trust" adlı kuruluş ile çocuk gazetesi First News işbirliğiyle Censuswide tarafından şubat ayında yapılan ankete, 7 ila 14 yaşındaki 1000 çocuk ve 1000 ebeveyn katıldı. Çocukların yüzde 76'sı doğada daha fazla zaman geçirmek istediklerini, yüzde 56'sı da doğaya daha iyi erişim istediklerini belirtti. Ebeveynlerin yüzde 63'ünün, çocuklarını haftada bir ya da daha az doğal alanlara götürebildiği aktarılan ankette, bunun en büyük nedeni olarak "erişim zorluğunun" gösterildiği kaydedildi.