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Giriş Tarihi: 20.6.2023 03:11

Çocukların bıçaklı kavgası kanlı bitti

Aksaray’da aralarında tartışan 2 çocuğun tartışması kavgaya dönüşürken, çocuklardan birisi diğerini bacağından bıçaklayarak yaraladı

İHA
Çocukların bıçaklı kavgası kanlı bitti

Olay, Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, V.T.T. (13) ile E.Y. (15) isimli 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Aralarında tartışan çocukların tartışması kavgaya dönüşünce E.Y. isimli çocuk belindeki bıçağı çıkartarak V.T.T.'yi bacağından bıçakladı. Çocuğun bacağı kanlar içinde kalırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçak şüpheli çocuğun peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Çocukların bıçaklı kavgası kanlı bitti
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