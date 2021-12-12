Çocukların dezenfektanlı şakası faciaya döndü

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parka giden İsmail K ve Burak A, yakınlarda bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir lisenin bahçesine girdi. Ellerindeki şişeye okuldaki varillerden dezenfektan dolduran iki kafadar, daha sonra yeniden parka geçti. Burada şakalaşmaya başlayan İsmail K, elindeki şişenin kapağını açarak dezenfektanı arkadaşı Burak A'nın üzerine döküp ateşe verdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Alevler içinde kalan 14 yaşındaki Burak A'yı gören çevredeki vatandaşlar su ve ceketleriyle alev alev yanan çocuğu söndürmeyi başardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk sağlık ekiplerine haber verilmesiyle birlikte hemen hastaneye kaldırıldı. Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ORMANA DOĞRU KAÇIP UYUYA KALDI

Olay ardından harekete geçen polis, İsmail K.'nın ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Çevrede arama çalışması yürüten ekipler, İsmail K'yı bir anaokulunun bahçesinde uyuklarken buldu. 13 yaşındaki çocuk polis merkezine götürüldü. Hayat mücadelesi veren Burak A'nın halası, yeğeninin durumunun çok ciddi olduğunu, doktorların bile yapabileceği oek fazla şey olmadığını söyledi.