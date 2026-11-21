Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2026 Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, çocukların dijital dünyayla ilişkisini ortaya koydu. Çocukların yüzde 92.7'si internet kullanırken yüzde 69.8'i sosyal medyada vakit geçiriyor. Ekran başında geçirilen süre çocukların yüzde 48.3'ünün daha az kitap okumasına, yüzde 42.2'sinin ise daha az ders çalışmasına neden oluyor. Araştırmaya göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 80.1'i cep telefonu veya akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97.4'ü telefonlarını düzenli kullandığını belirtti. Düzenli telefon kullanan çocukların yüzde 37.8'i telefonlarını en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini ifade etti. Çocukların internet kullanım oranı ise yüzde 92.7 oldu. Verilere göre düzenli internet kullanan çocukların yüzde 53'ü hafta içi, yüzde 63.4'ü ise hafta sonu günde en az 2 saatini internette geçiriyor. Çocuklar, yüzde 86.2 ile en çok video izleme amacıyla internet kullanıyor.

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Araştırmaya göre çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullanıyor. Erkek çocuklarda yüzde 71,4 olan bu oran kız çocuklarında yüzde 68,1 olarak gerçekleşti. Sosyal medya kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 oldu. Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 68,1 olarak belirlendi. Erkek çocukların yüzde 77,4'ü, kız çocukların ise yüzde 58,2'si dijital oyun oynadığını bildirdi. Çocukların yüzde 48,3'ü ekran karşısında geçirdiği süre nedeniyle daha az kitap okurken yüzde 42,2'si de daha az ders çalıştı.

Çocukların yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldığını, yüzde 4,6'sı siber zorbalık yaptığını, yüzde 23,6'sı ise siber zorbalığa tanıklık ettiğini belirtti. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 73,3'ü zorbalığı gerçekleştiren kişinin arkadaşı veya akranı olduğunu ifade etti.