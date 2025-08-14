Çocukların kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında, 18 yaşından küçük 4 çocuk tarafından pet şişeye doldurdukları patlayıcıyı, bir kahvehaneye fırlattıldı.

Kahvehanenin ortasına atılan patlayıcı konulmuş Şişenin patlaması sonucu bir kişi yüzünden yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kahvehaneye patlayıcılı pet şişe atan 4 çocuğu bulmak için çalışma başlattı.