Haberler Yaşam Haberleri Çocukların kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 14.8.2025 20:16 Son Güncelleme: 14.8.2025 20:40

Çocukların kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de 4 çocuğun bir kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı. Öte yandan ekipler kaçan 4 çocuk için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çocukların kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında, 18 yaşından küçük 4 çocuk tarafından pet şişeye doldurdukları patlayıcıyı, bir kahvehaneye fırlattıldı.

Kahvehanenin ortasına atılan patlayıcı konulmuş Şişenin patlaması sonucu bir kişi yüzünden yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kahvehaneye patlayıcılı pet şişe atan 4 çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukların kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz