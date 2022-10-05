Çocukların karıştığı kavgada kan aktı

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesinde 16 yaşındaki S.K, İ.K ve R.Ç ile 38 yaşındaki Cahit Kazancıoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan kurşun R.Ç'ye isabet etti. Çıkan olayda Cahit Kazancıoğlu ise kalbine aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Edremit Devlet Hastanesinde müdahale edilen Cahit Kazancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı R.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan S.K. yakalanıp gözaltına alınırken, İ.K. ise polis tarafından aranıyor.