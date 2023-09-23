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Giriş Tarihi: 23.9.2023 11:14

Çocukların kavgasında silah patladı

İstanbul’da çıkışında kavga çıkan bir lise önünde kavga eden çocuklardan biri kuru sıkı silahla ateş açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. 15 yaşındaki İ.A. silahla gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çocukların kavgasında silah patladı

İstanbul Emniyeti'ni harakete geçiren olay Bağcılar İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 15.50 sıralarında yaşandı. Yaşları 18'den küçük çocuklar, bir lisenin çıkışında ve önünde kavga etti. İddialara göre kavga buluşmayla yaşandı. Kavga sırasında bir çocuk, yanında bulunan kuru sıkı tabancayla çevreye ateş etti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Silahı kullanan 15 yaşındaki İ.A., "5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Silaha el konuldu. İ.A.'ya beş bin 252 lira idari para cezası kesildi. Silahlı İ.A.'nın okul çıkışında kavga için toplanan iki öğrenci grubundan 1'nin içerisindeki bazı öğrencilerin mahalleden arkadaşı olduğu iddia edildi.

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Çocukların kavgasında silah patladı
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