Çocukların koruyucu meleği Nuran Anne

Adana'nınÇukurova ilçesi'nde oturan Nuran Yüksel (55), diyaliz hastası olan eşinin hayatını kaybetmesinin ardından iki kızına hem annelik hem de babalık yaptı. Onları okutup evlendirdikten sonra ise koruyucu anne olmaya karar verdi. Yüksel, korucuyu annelik yolculuğuna Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 3 kardeşe hem yuvasını hem de yüreğini açarak başladı. Yüksel SABAH'a konuştu:
Yalnızlığa alışık biri değilim. 2015'te koruyucu anneliğe başladım. Kızlarım bu duruma çok mutlu oldular. İlk etapta üç kız kardeşi aldım. Onlar 1.5 yıl kaldı. Daha sonra 3 kardeş 1 yıl kaldı, sonra anneleri aldı. Daha sonra 3 kız kardeşle 4.5 yıl beraber olduk. Şimdi 1 kız, iki erkek Afgan ve bir Türk kızıma annelik yapıyorum. Ben onlara anne, onlar bana can yoldaşı oluyor.
Önemli olan doğurmak değil, anne olabilmektir. Ben kendi öz evlatlarıma karşı görevimi yaptım şimdi devletimin garip evlatlarına karşı bir sorumluluğu yerine getiriyorum. Onların varlığı bana huzur veriyor. Okuldu, dersti, yemekti derken günümüz öyle geçiyor.
Annelik yaptığım Afgan çocuklar zulümden kaçıp ülkemize sığınmışlar. Onların hikayesi beni gerçekten çok etkiledi. Şimdi burada özgürce okullarına gidip gelebiliyorlar.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, koruyucu ailelik müessesesinin en güzel örneğinin Nuran Anne olduğunu belirtti.