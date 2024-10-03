Çocukların küfür kavgası cinayetle sona erdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Y.Ç. ve 16 yaşındaki H.B. daha önce aralarında çıkan tartışmanın sonucunda küfürleşti. Durumu hazmedemeyen H.B., Y.Ç.'yi, kozlarını paylaşmak için mahallenin yakınındaki koruya çağırdı. Y.Ç. de üzerine bir bıçak alıp koruya gitti. Y.Ç., H.B.'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çok kan kaybettiği belirlenen H.B. ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.Ç. ise daha sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.