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Giriş Tarihi: 21.2.2023 18:58 Son Güncelleme: 21.2.2023 19:19

Çocukların kumbaralarından deprem bölgesine 10 milyon lira bağış toplandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinde Türkiye, Tek Yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Şubat akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla başlayan bağış programı 8 kanaldan ortak yayınlanırken dünya devi şirketlerin kasalarından küçük çocukların kumbaralarına kadar birçok yerden depremzedeler için bağışlar toplandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çocukların kumbaralarından deprem bölgesine 10 milyon lira bağış toplandı

Asrın afetinin yaşandığı 11 ile yapılan yardımlar çığ gibi büyüyerek devam ederken Kâğıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri; "Türkiye Tek Yürek" yardım programına depremzedeler için 10 Milyon TL destekte bulundu.

Nakdi yardımın yanı sıra Kâğıthane belediyesi bugüne kadar; 81 tır yardım malzemesi, 51 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 550 Afad gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında oldu. Kağıthane İlçe Belediyesi bünyesinde afet bölgesi için yapılan bağış kampanyasında büyük şirketlerle birlikte küçük çocukların kumbaralarına kadar birçok yerden depremzedeler için bağışlar toplandı.

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Çocukların kumbaralarından deprem bölgesine 10 milyon lira bağış toplandı
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