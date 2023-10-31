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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara operasyon: 50 gözaltı

Çevrimiçi çocuk müstehcenliğiyle mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara operasyon: 50 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında; çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.



SATIŞA SUNMUŞLAR
Şüphelilerin, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurarak çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemeleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.

YERLİKAYA DUYURDU
Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, denetim ve uygulamaları bundan sonraki süreçte de kararlı şekilde sürdüreceklerini dile getirdi.

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Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara operasyon: 50 gözaltı
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