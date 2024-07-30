Çocukların terlik atma kavgası ölümle sonlandı

Kayseri'nin Develi ilçesi Küçük Künye Mahallesi'nde yaşayan Nuray Dabaz (55) ile Selfat Aydoğdu'nun çocukları arasında terlik atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatmaları üzerine kavga büyüdü. Selfat Aydoğdu hesap sormak için Nuray Dabaz'ın evininin önüne geldi. Nuray Dabaz'ın çocukları Ali (36) ve Serkan Dabaz (40) Selfat Aydoğdu'ya tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Selfat Aydoğdu yanında getirdiği tüfekle Nuray Dabaz ile oğullarına kurşun yağdırdı. Olayın ardından jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Nuray Dabaz ile oğlu Ali Dabaz'ın olay yerinde öldükleri belirlenirken yaralı olan Serkan Dabaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serkan Dabaz'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Nuray ve Ali Dabaz'ın cesetleri ise otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma cinayet zanlısı Selfat Aydoğdu ile kardeşi N.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.