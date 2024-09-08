Çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki E.C.K.'nın merak edip oynadığı tüfeğin aniden ateş alması sonucu Deniz Ş.(10) hayatını kaybetti, Yıldıray G (11) ise ağır yaralandı. Olay, Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. E.C.K., arkadaşları Deniz Ş ve Yıldıray G. ile kendi evlerinin alt katındaki abisine ait eve girerek abisine ait av tüfeği ile oynamaya başladı. Olacaklardan habersiz iki arkadaş E.C.K.'yı dikkatli gözlerle izlemeye başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Deniz Ş.'ye ve arkasında bulunan Yıldıray G.'ye isabet etti. Deniz Ş. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Yıldıray G. ise hastaneye kaldırıldı. Antalya merkezindeki bir hastaneye sevk edilen Yıldıray G.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tüfeğin sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi.