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Giriş Tarihi: 7.9.2024

Çocuklarına ev almak isterken dolandırıldılar

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çocuklarına ev almak isterken dolandırıldılar
Konya'da yaşayan Şerife (63) ve Mustafa Yıldırım (70) çifti, çocuklarına ev alabilmek için sosyal medya hesabından, 'Satılık daire talebimiz var. 3+1, 1 milyon 200 bin civarı. Yardımcı olursanız memnun oluruz' şeklinde bir ilan yayınladı.
Bekir A., ile anlaşan aile 1 milyon 300 bin TL'ye karşı tarafla anlaştı.
işlemlerini halleden Yıldırım çifti 20 gün bekleyen aile, daireye gittiklerinde bir başkasının evde temizlik yaptığını gördü.
Tapu kontrolü yapan- Yıldırım çifti, iki tapudaki bilgilerin farklı olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.
Dolandırıcıarın yaşlı çifte 15 yıl önce yapılmaya başlanmış ancak % 25'i yapıldıktan sonra faaliyetleri durmuş, terk edilmiş bir inşaattan daire sattıkları anlaşıldı. Çift, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcıların tapudaki usulsüz işlem için anlaşmalı çalıştığı iddia ediliyor.
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Çocuklarına ev almak isterken dolandırıldılar
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