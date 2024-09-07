Çocuklarına ev almak isterken dolandırıldılar

Konya'da yaşayan Şerife (63) ve Mustafa Yıldırım (70) çifti, çocuklarına ev alabilmek için sosyal medya hesabından, 'Satılık daire talebimiz var. 3+1, 1 milyon 200 bin civarı. Yardımcı olursanız memnun oluruz' şeklinde bir ilan yayınladı.Bekir A., ile anlaşan aile 1 milyon 300 bin TL'ye karşı tarafla anlaştı.işlemlerini halleden Yıldırım çifti 20 gün bekleyen aile, daireye gittiklerinde bir başkasının evde temizlik yaptığını gördü.Tapu kontrolü yapan- Yıldırım çifti, iki tapudaki bilgilerin farklı olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.Dolandırıcıarın yaşlı çifte 15 yıl önce yapılmaya başlanmış ancak % 25'i yapıldıktan sonra faaliyetleri durmuş, terk edilmiş bir inşaattan daire sattıkları anlaşıldı. Çift, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcıların tapudaki usulsüz işlem için anlaşmalı çalıştığı iddia ediliyor.