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Giriş Tarihi: 4.1.2022 21:07 Son Güncelleme: 4.1.2022 21:18

Çocuklarını darp eden eşini bıçaklayıp öldürdü

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Çocuklarını darp eden eşini bıçaklayıp öldürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde eve alkollü gelip çocuklarını darp eden Mustafa Koç (48), eşi Fatma Koç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi 40892 sokakta meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında eve alkollü geldiği öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre alkolün de etkisiyle çocuklarını darp etmeye başladı.

Eşi Fatma Koç araya girmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine Koç, eline aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mustafa Koç'un öldüğünü tespit etti. Şüpheli Fatma Koç ise suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa Koç'un cenazesi ise otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çocuklarını darp eden eşini bıçaklayıp öldürdü
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