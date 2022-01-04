Çocuklarını darp eden eşini bıçaklayıp öldürdü

Eşi Fatma Koç araya girmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine Koç, eline aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mustafa Koç'un öldüğünü tespit etti. Şüpheli Fatma Koç ise suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa Koç'un cenazesi ise otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.