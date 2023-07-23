Haberler Yaşam Haberleri Çocuklarını denize götürmek için yola çıkmıştı: Baba öldü 3 çocuğu yaralandı
Giriş Tarihi: 23.7.2023 13:41 Son Güncelleme: 23.7.2023 13:49

Çocuklarını denize götürmek için yola çıkmıştı: Baba öldü 3 çocuğu yaralandı

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti 3 çocuğu da yaralandı. Köy sakinlerinin olayı haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Çocuklarını denize götürmek için yola çıkmıştı: Baba öldü 3 çocuğu yaralandı

Kastamonu Çatalzeytin ilçesi Paşalı Köyü Paşaoğlu Mahallesinde çocuklarını köyden ilçe merkezine denize götürmek için yola çıkan Ziya Yılmaz idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ziya Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 çocuğu da yaralandı. Köy sakinlerinin olayı haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 yaşındaki M.A.G., 9 yaşındaki Y.G. ile M.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Ziya Yılmaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çocuklarını denize götürmek için yola çıkmıştı: Baba öldü 3 çocuğu yaralandı
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