Çocuklarını döven eşini bıçakla öldürdü

KONYA'NIN Beyşehir ilçesinde eve alkollü gelip çocuklarını döven Mustafa Koç (48), eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün saat 19.00 sıralarında Hamidiye mahallesinde yaşandı. Eve alkollü gelen Mustafa Koç (48), iddiaya göre çocuklarını darp etmeye başladı. Eşi Fatma Koç araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mustafa Koç'un öldüğünü tespit etti. Fatma Koç gözaltına alınırken eşinin cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.