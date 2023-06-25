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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Çocuklarını istismar eden babaya rekor ceza: 40 yıl

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çocuklarını istismar eden babaya rekor ceza: 40 yıl
İzmir'de yaşayan S. E. (44), büyük kızı E. B.'ye (20) yıllarca cinsel istismarda bulundu. S. E. başka suçtan cezaevine girince E.B. durumu annesi A.D.'ye anlattı. Tahliye olduktan sonra eve dönen S.E., bu kez küçük kızı S.E.'ye (16) istismarda bulundu. S.E.'nin de durumu anlatması üzerine anne A.D. (38) kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirerek, istismarı ispatladı. Bunun üzerine boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadıkları eski eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davadra geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Baba S. E. "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından toplam 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. A.D.'ye "kasten öldürmeye teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise eylemin teşebbüste kalmasından, haksız tahrik ve iyi halden 4 yıl 8 ay 7 güne indirildi. A.D.'nin avukatı Abdi Yaşar, "Cinsel istismar suçundan sanığa rekor bir ceza verildi. Ancak bize göre az. İtiraz edeceğiz. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Müvekkilimin ceza almaması için itirazlarda bulunacağız" dedi.

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Çocuklarını istismar eden babaya rekor ceza: 40 yıl
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