Çocuklarını son kez gördü enkazda can verdi

Deprem felaketinin en ağır yaşandığı şehirlerden biri olan Adıyaman'da kaldığı otelin enkazında yaşamını yitiren Derya Naşvat'ın, eşinde kalan çocuklarını görmek için İstanbul'dan Adıyaman'a gittiği ortaya çıktı. Derya Naşvat (44) ve Mehmet E., 6 yıl önce evliliklerini sonlandırma kararı alsa da ortak 3 çocukları için görüşmeye devam ediyordu. Çocuklar babalarıyla Adıyaman'da yaşarken, anne Derya Naşvat, İstanbul'da yaşamasına rağmen zaman zaman Adıyaman'a giderek çocuklarıyla vakit geçiriyordu. Derya Naşvat son olarak yarı yıl tatilini fırsat bilerek Adıyaman'a gitti, Yolaç Otel'e yerleşti. Çocukları Burak (16), Esra (7) ve Esma (14) ile hasret gideren Naşvat, ertesi sabah için İstanbul'a dönüş bileti aldı. Derya Naşvat, ikinci katında kaldığı Yolaç Hotel'in yerle bir olmasıyla hayatını kaybetti. Cenazesi çıkış kapısına 3 metre mesafede bulundu. Depremde Naşvat'ın eski eşi Mehmet Elçi'nin çocuklarıyla bulunduğu evin de yıkıldığı ve oğlu Burak E. yaşamını yitirirken kızları Esma E. ve Esra E.'nin ise sağ kurtulduğu belirtildi.