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Giriş Tarihi: 17.4.2025

Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı
Konya'da kavga ihbarı üzerine bir siteye giden polis, S. M. (34) ile eşi D. M.'yi (33) kanlar içerisinde buldu. Boyun ve karın bölgesinden yaralanan Diyana ile bilekleri kesik halde olan Sami Mete ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karı-kocanın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde Sami Mete'nin eşini, çocuklarının gözü önünde karnından ve boynundan bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. S.M. tedavisinin ardından göz altına alındı.
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Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı
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