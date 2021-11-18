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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:31 Son Güncelleme: 18.11.2021 15:48

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Gaziantep'te beş çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde 5 kurşun sıkarak öldüren Hasan Maş tutuklandı. Katil zanlısı, boşanma nedeniyle tartıştığı eşinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

Gaziantep'te eşini 5 çocuğunun gözü önünde 5 el ateş açarak öldüren Hasan Maş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlı emniyetteki sorgusunda boşanma nedeniyle eşiyle tartıştığını, eşinin kendisine bıçak çekmesi üzerine silahını çıkarıp ateşlediğini iddia etti.

2 gün önce Oğuzeli ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Hasan (35) ve Esra Maş (31) çifti misafirliğe gittikleri evin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan Maş, 5 çocuğunun gözü önünde eşine 5 el ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Esra Maş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esra Maş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı koca, yaşananlardan öldürdüğü eşini suçladı. Olay günü araç hareket halindeyken eşiyle tartışma yaşadıklarını ve bu esnada eşinin kendisine bıçak çektiğini iddia eden katil zanlısının polise verdiği ifadede, "Tartışma büyünce çocukları araçtan indirdik. Eşim bana bıçak çekince ben de araçtan inip kendisine silahla ateş ettim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hasan Maş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü
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