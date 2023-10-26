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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü
Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül (53), şehir dışına gitmek için hafif ticari aracını kullanmak istedi. İddiaya göre Ergül'ün eşi Sade Ergül (35) aracın kendisine lazım olduğunu belirterek eşine otobüse binip yolculuk yapmasını söyledi.



Çift arasında bu konu yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Yaşar Ergül, eşini 3 çocuğunun gözü önünde 2 yerinden silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve olay yerine gelen acılı baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını ben içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diye ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü
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