Çocuklarının veli toplantısına giden baba, fırtınada uçan duvarın altında kaldı

Merkez 12 Şubat İlçesi Yunus emre Mahallesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'ndeki veli toplantısına giden Abdullah Kekil, toplantı sonrası iki çocuğuyla birlikte otomobiline bindi. Fırtına nedeniyle okulun çatısında bulunan duvar Kekil'in park halindeki otomobilinin üzerine düştü. Otomobilde sıkışan Abdullah Kekil ve iki oğlu itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Abdullah Kekil, 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kekil'in çocuklarının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.