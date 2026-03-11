Çocuklarıyla aynı hedefe ok atıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Konya'da iki çocuk annesi Raziye Nur Yıldırım (32), çocuklarını antrenmanlara götürürken merak sardıgı okçulukta simdi yarıslara hazırlanıyor. Lisanslı sporcu olan Yıldırım, çocukları ile sampiyonaya hazırlanıyor. Kızı Meryem'in Türkiye Sampiyonası'nda ikinciligi oldugunu belirten Yıldırım, "Birlikte antrenmanlara geliyoruz, turnuvalara hazırlanıyoruz, karsılıklı fikir alısverisinde bulunuyoruz. Okçuluk, çocuklarda odaklanmayı artırdı. Televizyona ayıracakları vakti antrenmana harcıyorlar. Basarılı oldukça madalyalar kazandılar ve bu da onları motive etti. Beraber kaliteli vakit geçirip yarısabiliyoruz, aramız eskisinden çok daha iyi. Çocuklarla arkadas gibi olduk" diye konustu.