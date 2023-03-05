Çocuklarıyla son anda kurtulduğu evin yıkılışını izlemiş



'KURTULMAMIZ BİR MUCİZE OLDU'

Göz, "Çocuklarımla birlikte uyuyorduk. Eşim gece vardiyasındaydı. Bir anda kıyameti yaşadık. Duvarlar üzerimize geliyordu. Binadan çok sesler gelmeye başladı. Deprem olunca ölümle burun buruna geldik. Çocuklarımla nasıl can vereceğiz hepsini aynı anda düşünmek zorunda kaldım. Ben de çocuklarımı alıp çıkamaya çalıştım ama kapılar bir türlü açılmadı. Kapıyı açmayı başardıktan sonra çocuklarımla birlikte dışarıya çıktım. O anda nasıl çıktığımızı bilemiyorum. Biz dışarı çıktıktan saniyeler sonra yaşadığımız ev çöktü. Son anda enkaz altında kalmaktan kurtulduk. Kurtulmamız bir mucize oldu" dedi.