Çocukluğundan beri hayal ettiği şoförlük mesleğini yapıyor: 2 çocuk annesi Güliz azmiyle örnek oluyor

Bulancak doğumlu olan Yöndem, çocukluktan beri araba kullandığını ve şoförlüğü çok sevdiğini dile getirerek, "Kendi ailem de 4 kız çocuğuyduk ve evin en büyük çocuğu bendim. Bundan dolayı araba ile bir yere gidilecek olsa babam hep beni götürürdü, öğretirdi. Sonrasında da ailede arabayı hep ben kullandım. Küçüklükten beri en sevdiğim şey araba kullanmak. Tabi büyüdükten sonra ehliyet aldım ve aktif olarak araba kullanmaya başladım" dedi.

Hem Gezmek Hem Para Kazanmak İstedim

Şoförlük konusunda kendini geliştirmek ve bunu bir meslek olarak yapmak istediğini söyleyen Yöndem, "Sonrasında kendimi bu konuda geliştirmek istedim. Ve bir takım araştırmalar yaptım. Hangi alanda çalışmalıyım derken otobüs şoförlüğüne karar verdim. 1 yıla aşkın süredir bu mesleği yapıyorum. Tabi başlamadan önce bir karar verme sürecim oldu. 2 kız çocuk annesiyim. Onların büyüyüp hayatlarını ellerine almasını bekledim. Çocuklarımı büyüttükten sonra sürpriz yaparak belgelerimi tamamladım ve bu mesleğe başladım. Ben gezmeyi seven bir insanım dedim ki hem gezeyim hem para kazanayım. Nerde kendimi geliştirebilirim nerde öğrenebilirim derken tanıdıklarımızın yanında peronda çalışmaya başladım. Peron içinde araç kullanarak kendimi geliştirdim. Sonrasında bir firma ile anlaştım bir süre orada çalıştım aracın satılmasının ardından ara verdim. Daha sonra Giresun seyahat ile tanıştım derken Gümüşhane'ye kadar geldim. Kürtün'ün virajlı yollarını bile gelmiş oldum" diye konuştu.

Kürtün Virajlarından Geçmek Tedirgin Ediciydi

Şoför olarak ilk defa Gümüşhane'ye geldiğini, yolların çetin olsa da keyifliği geçtiğini kaydeden Yöndem, "Bu gün ilk defa Gümüşhane'ye şoför olarak geldim. Daha öncesinde Kürtün yolunda aracı diğer kapatanımız kullanıyordu. İlk başta Kürtün yolunda biraz tedirgin olsam da sonrasında rahatlayarak güzel bir seyahat geçirdik. Yolcularımızın sakin olması ve bana güvenmesi de artı bir motive oldu. Şuan her yere gidebilirim. Kendimde o cesareti görüyorum artık" dedi.

Yolcularımdan Aldığım Destekler Beni Hep Motive Etti

Seyahatlerine katılana yolcuların verdiği desteklerden son derece mutlu olduğunu söyleyen Yöndem, "Yolcularımızın beni ilk gördüklerinde verdikleri destekler, övgüler bu mesleği daha da sevmeme sebep oluyor. Sadece bir keresinde bir yolcum yolda tedirgin olmuştu ve benim yerime erkek kaptanımızın geçmesini istemişti. Kendisini sakinleştirip yola devam etmiştik. Vardığımızda da kendisi benden özür dileyerek tebrik etmişti. Çok şükür bu zaman kadar olumsuz bir durumla hiç karşılaşmadım. Aldığım olumlu tepkilerde beni hep motive etti" şeklinde konuştu.

Ailem En Büyük Destekçim Oldu

Ailesinin desteğiyle bu mesleği gerçekleştirdiğini aktaran Yöndem, "Bu meslekte en büyük destekçim çocuklarım oldu. Annem ve babam da aynı şekilde destek oldular. Hatta bu sene tır için belgelerimi tamamladım ve bakanlık tarafından kadın şoförü istihdam sağlandı teşvikte. Yapmak çok istedim ama babam tır şoförlüğü için pek razı olmak istemedi. Uzun yollarda tek başıma olmanın zor olacağını otobüste en azından yanında birileri olduğu için içlerinin rahat ettiklerini söyledi. Bende tekrardan perona döndüm. Karadeniz bölgesinde 2 kadın şoförüz hemcins olarak birbirimizi bu konuda çok destekledik ve motive ettik. Yapamazsınız diyenlere inat ikimizde aktif olarak bu meslekte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayalleriniz Peşinden Gidin ve Asla Pes Etmeyin

Sözlerine son olarak bu gibi mesleklerde çalışmak isteyen ama cesaret edemeyen hemcinslerine seslenerek son veren Yöndem şu ifadeleri kullandı; "Bu gibi mesleklerde çalışmak isteyen hemcinslerime de tavsiyem ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmesinler ve peşinden gitsinler. Yapamazsın edemezsin diyenlere kulak asmasınlar. İstedikten sonra her şeyin olması mümkün. Hatta benim en büyük hayalim. Ben çok güzel insanlarla denk geldim. Ama uzun süre içerisinde oldu bu durum çünkü herkes size güvenip arabasını vermiyor. Bende kendimi geliştirip eğitim vermek istiyorum. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorum ve bu mesleğe başlamak isteyipte henüz fırsat yakalayamamış insanlar görüyorum. Bir gün kendi aracımı alarak bu kadınların öncelikli olduğu bir firma kurmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim."

Hem Özenliler Hem de Dikkatli

Firmanın Gümüşhane acente yetkilisi Ali Rıza Atalay ise Giresun Seyahat olarak Gümüşhane'den Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa illerine servisleri olduğunu belirterek bu yolculuklarda erkek şoförlerin yanı sıra kadın şoförlerin de çalıştığını söyledi. Atalaylar olarak 25 yıldır Gümüşhane'de ulaşım alanında hizmet verdiklerine dikkat çeken Ali Rıza Atalay, "Kadın şoförlerimizin olması yolcularımızı da memnun ediyor. İlk etapta şaşırıyor olsalar da mesleki yeteneklerini gördüklerinde bu durum yolcularımızın da çok hoşuna gidiyor. Açıkçası kadın şoförlerimiz birçok meslektaşından çok daha özenli ve dikkatli araç kullanıyor" ifadelerini kullandı.